السعودية : وقوف تام وتضامن كامل مع الأردن

دوت الخليج :- شدّد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الثلاثاء برئاسة الملك سلمان، على الوقوف التام والتضامن الكامل إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية. كما شدد على ما أكده الملك سلمان خلال اتصاله الهاتفي مع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، من المساندة الكاملة لكل ما يتخذه جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، من قرارات وإجراءات لحفظ أمن الأردن واستقراره.

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