68% من الأردنيين راضون عن نظام الرعاية الصحية

دوت الخليج :- نشر الباروميتر العربي دراسة بعنوان “عين على الأردن” أشارت إلى زيادة الاهتمام بتقصي ديناميكيات البلد.

وبينت الدراسة أرقام الثقة بالحكومة والرضا عن العمل الحكومي والرضا عن النظام التعليمي والنظام الصحي وفقاً لبيانات الدورة السادسة من الباروميتر العربي التي أجريت أواخر عام 2020.

وأشارت إلى أن 64% من الأردنيين يقولون إنهم يثقون بالحكومة، وبالتفاصيل: 17% من الأردنيين يثقون بدرجة كبيرة، و34% يثقون بها، و13% يثقون بها قليلا، و30% لا يثقون بها على الإطلاق، و7% لا يعرفون أو رفضوا الإجابة.

ولفتت إلى أن 78% من الأردنيين يقولون إنهم راضون عن أداء الحكومة ككل، وبالتفاصيل: 29% من الأردنيين راضون جدا، و49% راضون، و11% غير راضين، و9% غير راضين على الإطلاق، و1% لا يعرفون أو رفضوا الإجابة.

وفي تقييم نظام الرعاية الصحية أعرب 68% عن رضاهم، وبالتفاصيل: 15% راضون جدا، و53% راضون، 14% غير راضين، و18% غير راضين على الإطلاق، و1% لا يعرفون أو رفضوا الإجابة.

وقال 33% إنهم راضون عن النظام التعليمي، وبالتفاصيل: 6% راضون جدا، و27% راضون، 21% غير راضين، و44% غير راضين على الإطلاق، و1% لا يعرفون أو رفضوا الإجابة.