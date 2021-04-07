أخبار اليمن : حملة نظافة في مواقف فرز النقل بأمانة العاصمة

حملة نظافة في مواقف فرز النقل بأمانة العاصمة
دشن رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي ومدير مشروع النظافة بأمانة العاصمة إبراهيم الصرابي اليوم، حملة نظافة وتحسين بكافة مواقف فرز النقل بالأمانة.
تهدف الحملة التي ينفذها مشروع وصندوق النظافة ومكتب هيئة النقل بالأمانة، إلى رفع المخلفات والمظاهر المشوهة وإعادة تأهيل مواقف وفرز النقل العامة بالمديريات بما يكفل الحفاظ على النظافة والبيئة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان.
وفي التدشين بفرزه باب اليمن بحضور مدراء مكتب الهيئة بالأمانة محمد الشهاري ومديرية الصافية ناجي الشيعاني ومنطقة النظافة محمد القطاش، أكد أهمية تنفيذ حملات التحسين لتأهيل مواقف وفرز النقل.
وأشاد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، بمستوى التنسيق بين الهيئة وأمانة العاصمة لتنفيذ المهام والأعمال التي من شأنها تنظيم وتحسين النقل.
فيما أشار الصرابي والشهاري، إلى أن الحملة ستستمر في رفع المخلفات وتحسين النظافة في مواقف فرز النقل البري لتحسين المنظر الجمالي والبيئي بالعاصمة.*سبأنت
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