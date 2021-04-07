أخبار اليمن : صنعاء.. تكريم أبطال الإنجازات الرياضية الخارجية

صنعاء.. تكريم أبطال الإنجازات الرياضية الخارجيةكرم عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي ونائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد اليوم الاربعاء في العاصمة صنعاء أبطال اليمن ممن حققوا إنجازات رياضية في المحافل الخارجية خلال الفترة (2016_ 2021).

وشمل التكريم تحت شعار" بصمودنا حققنا الانجازات", 136 لاعبا أحرزوا 263 ميدالية في 88 بطولة في ألعاب القوى والجودو والكونغ فو والمصارعة وكرة الطاولة والفروسية والتنس والكيك بوكسينج والشطرنج والسباحة والكاراتيه والملاكمة ورفع الأثقال والتايكوندو والبنجاك سيلات والبلياردو ورياضة المرأة والمعاقين, فيما بلغ إجمالي مبلغ التكريمات 47 مليوناً و989 ألف ريال.

وفي كلمة له ، اشاد عضو المجلس السياسي الأعلى الرهوي بالنجاحات التي حققها اللاعبين اليمنيين في عدة بطولات خارج الوطن. وعبر بذات الوقت عن سعادته الغامرة بمشاركة تلك الكوكبة من نجوم اليمن الذين صنعوا بحسبه عدة انجازات وكانوا خير ممثلين وسفراء لليمن رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.

وقال عضو السياسي الأعلى "إن العالم الذي شاهد اليمن وهو يتعرض للقصف قبل ستة أعوام تحديدا في 26 مارس من 2015 ها هو اليوم ينظر بعين الدهشة الى ما يصنعه المارد اليماني من انتصارات وصمود أسطوري في وجه العدوان".

وأضاف" لانقبل اي انتقاص لحقوق الشعب اليمني, نريد سلاما يشرف أبناء اليمن ويحقق استقلالهم وقرارهم الحر".

واعتبر الرهوي مشاركة الأبطال المكرمين من المحافظات لوحة تعبر عن اليمن الموحد من شرقه لغربه و شماله إلى جنوبه, وتجسيد المشروع الوطني للرئيس الشهيد صالح الصماد وشعاره " يد تحمي ويد تبني".

من جهته أكد وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني أن تكريم نجوم وأبطال الرياضة اليمنية هو تقدير رمزي لما قدموه من عطاءات وإنجازات في المحافل الخارجية وتمثيلهم اليمن بشكل مشرف رغم الظروف و الإمكانيات الشحيحة بفعل العدوان.

وأكد حرص الوزارة على الإيفاء بواجبها تجاه أبطال اليمن ونجومه الرياضيين من خلال التكريم وتحفيزهم على مزيد من الإبداع والتألق.

واستعرض الضحياني ما حققته الوزارة وصندوق رعاية النشء والشباب من إنجازات في إطار تطوير الحركة الرياضية والشبابية برغم ظروف العدوان.

بدوره أشاد الكابتن جمال الصبري عن المكرمين باهتمام الحكومة بالشباب والرياضيين , معتبرا هذا الاحتفاء تكريما لرياضيي اليمن كافة وحافزا لهم على مزيدا من العطاء والإنجاز والتمثيل المشرف داخليا وخارجيا.

وقال" سعادتنا بالتكريم لا تقل عن سعادتنا باعتلائنا منصات التتويج في المنافسات الخارجية في مختلف الألعاب الرياضية, وما أنجزناه لم يكن لاجل مكاسب مادية او شخصية انما للوطن الغالي".

تخلل التكريم, عرض فيلم وثائقي عن ابرز الانجازات الرياضية التي حققها نجوم الوطن خلال خمس سنوات, وفقرات استعراضية للاعبين من مختلف الألعاب وفقرة فنية من التراث الشعبي تلاها تكريم الأبطال في ختام الحفل.

