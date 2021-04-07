الجيش الصينى: الولايات المتحدة توجه رسالة خاطئة وتضر باستقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة الشرقية للقوات المسلحة الصينية، فى بيان، إن جيش البلاد تابع تحركات المدمرة الأمريكية "USS John McCain" خلال مرورها عبر مضيق تايوان.

وشدد البيان، بحسب "روسيا اليوم"، على أن "الصين تعارض بشدة إجراءات الولايات المتحدة، التى تثير متعمدة حالة من التوتر وتنتهك السلام والاستقرار الإقليميين".

واعتبر الجيش الصينى أن تحركات الولايات المتحدة "مثلت رسالة خاطئة وأضرت بالاستقرار فى المنطقة".

ويأتى هذا التطور وسط توتر متصاعد بين الصين وتايوان المدعومة من قبل الولايات المتحدة والتى تدعى بكين سيادتها عليها، حيث سبق أن أطلق الجيش الصينى، الاثنين، مناورات واسعة بمشاركة حاملات طائرات قرب الجزيرة، كما أرسل اليوم 15 طائرات عسكرية إلى منطقة مراقبة وسائل الدفاع الجوى التايوانية.

وفى هذا السياق قال وزير الخارجية التايوانى، جوزيف وو، إن الولايات المتحدة ترى بوضوح "مخاطر احتمال شن الصين هجوما على تايوان"، متعهدا أن تحارب بلاده "حتى آخر يوم" للدفاع عن نفسها.