جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة الشرقية للقوات المسلحة الصينية، فى بيان، إن جيش البلاد تابع تحركات المدمرة الأمريكية "USS John McCain" خلال مرورها عبر مضيق تايوان.
وشدد البيان، بحسب "روسيا اليوم"، على أن "الصين تعارض بشدة إجراءات الولايات المتحدة، التى تثير متعمدة حالة من التوتر وتنتهك السلام والاستقرار الإقليميين".
واعتبر الجيش الصينى أن تحركات الولايات المتحدة "مثلت رسالة خاطئة وأضرت بالاستقرار فى المنطقة".
ويأتى هذا التطور وسط توتر متصاعد بين الصين وتايوان المدعومة من قبل الولايات المتحدة والتى تدعى بكين سيادتها عليها، حيث سبق أن أطلق الجيش الصينى، الاثنين، مناورات واسعة بمشاركة حاملات طائرات قرب الجزيرة، كما أرسل اليوم 15 طائرات عسكرية إلى منطقة مراقبة وسائل الدفاع الجوى التايوانية.
وفى هذا السياق قال وزير الخارجية التايوانى، جوزيف وو، إن الولايات المتحدة ترى بوضوح "مخاطر احتمال شن الصين هجوما على تايوان"، متعهدا أن تحارب بلاده "حتى آخر يوم" للدفاع عن نفسها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الصينى: الولايات المتحدة توجه رسالة خاطئة وتضر باستقرار المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.