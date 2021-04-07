بايدن يعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع الأردن فى مكالمة مع الملك عبد الله

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أعرب بايدن خلال المكالمة عن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة الملك عبدالله، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وتأتى مكالمة بايدن تزامنا مع توجيه الملك الأردنى رسالة إلى شعبه حول التطورات الأخيرة المرتبطة بولى العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين.
وكان العاهل الأردنى قال فى رسالته إن الفتنة وُئدت وإن البلاد الآن آمنة ومستقرة، وذلك بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق وولى العهد السابق الأمير حمزة.
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