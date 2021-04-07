تسجيل الروضة والطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي 1443 نظام نور

تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور لعام 1443، وبداية تسيل رياض الأطفال حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية بداية تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1442-1443، من خلال خطة زمنية أغذتها الوزارة، تعمل على تسجيل الطلبة الجديد على مراحل، بكل مرحلة فئة معينة من الأطفال السعوديين أو غير السعوديين، يحكمها شريحة العمل لمن أكمل الست سنوات أو يقل عنها بثلاثة أشهر حتى 6 أشهر، وسيكون ذلك من موعد بدايته يوم الأحد غداً والذي يوافق 24-1-2021.

تسجيل رياض الأطفال 1443

انطلق اليوم على نظام نور من حساب ولي الأمر الجديد، أو من له حسابات سابقة، ولديهم أطفال مقبلين على الالتحاق بالروضة الحكومية و الأهلية والعالمة، تسجيل رياض الأطفال 1443 من نظام نور، وقامت الوزارة بتقسيم الأطفال إلى ثلاث مستويات، مل شريحة على حسب تاريخ ميلادها، كما أن أولوية القبول في الروضة تعتمد على أسبقية التسجيل، وتل العملية تشبه التقديم للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي، حيث تتم الخطوات على الموقع الإلكتروني، بعد دخول الأب أو من له حق الولاية، ويقوم بإدخال بيانات الطفل، ويختار الروضة، ويستكمل أوراق الكشف الطبي ثم يرفع كل المستندات.

التقديم على الصف الأول الابتدائي في السعودية كغيرها من الدول العربية يكون في فترة مبكرة قبل انطلاق العام الدراسي، حتي يسهل على أولياء الأمور أو من في ولايتهم الطفل، تقديم أوراقه على أحد المدارس، والتي عادة ما تكون في حيز الإقامة أو المسكن، والأقرب لعنوان ولي الأمر، ما لم يكن يرغب في أمر غير ذلك، وتضع الوزارة شروط لقبول الطلاب المستجدين، كذلك يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب تضمينها مع الطلب، ونظراً للتقديم الكبير في الخدمات الرقمية في السعودية، خصصت الوزارة نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين إلكترونياً، وهي الخدمة الأسهل والأمن في الوقت الراهن، لأنها ستجنب ولي الأمر الخروج من منزله.

تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور

يبدأ تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي لعام 1443 من يوم الأحد 11/6/1442، وستكون في بداية الخطة الزمنية التي قدمتها وزارة التعليم ، التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم حتى 24 /6/1442، لمدارس الحكومة التي يكون لها مفاضلة، ومن يوم 25/6/1442 حتى 13/7/1442 سيتم عمل المفاضلة بين الأطفال المتقدمين من قام أولياء الأمور لهم بتسجيل الطلب في نظام نور.

المرحلة الثانية من تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في نظام نور لدخول الصف الأول الابتدائي في عام 1442، تبدأ في نفس التاريخ وهو 11-6-1442، وفيها يتم تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية، كما يتم التسجيل في المدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية في الدراسة.

المرحلة الثالثة من التسجيل ستبدأ من 14 -7-1442 للطلاب السعوديين ومن أمهاتهم سعوديات لكن الأب غير سعودي، في مدارس تحفيظ القرآن الكريم بدون مفاضلة والمدارس الحكومية .

توجد عدد من المرحل الأخرى وهي الرابعة والخامسة والسادسة وحتى الثامنة، وحددت الوزرة بكل مرحلة حالة التسجيل وفئة الطلاب والأعمار، والحالات التي يتم تسجيلها بمعرفة قائد المدرسة.

نظام نور لتسجيل الطلاب

الخدمة التي توفرها وزارة التعليم لتسجيل الطلاب في الصف الأول، من نظام نور التعليمي، ويجب على المستخدم تسجيل حساب في نظام نور، والدخول برقم الهوية أو السجل، وكلمة المرور التي اختارها ثم اختيار تسجيل طالب جديد.

تبدأ المرحلة الثانية من تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1442- 1443، بناءً على الخطة التي وضعتها وزارة التعليم في الجدول الخاصة بمرحلة تسجيل الطلاب الجدد السعوديين وغير السعوديين في المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة او الأهلية وتحفيظ القرآن، وأيضا تبين موعد بدء المرحلة الثالثة، واعتباراً من يوم 14/7/1442 سيتمكن ولي الامر من الدخول على نظام نور وإضافة البيانات المطلوية لتسجيل ابنه في الصف الاول.