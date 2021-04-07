طريقة فتح حساب في بنك راجحي عبر الإنترنت بدون زيارة أي فرع

طريقة فتح حساب في بنك راجحي ، يصنف بنك الراجحي ضمن احدي الشركات المصرفية الكبري الموجودة بالمملكة السعودية، وتملك رأس مال يصل إلي 25 مليار ريال سعودي، ولقد تأسست أحكام المصرف وضوابطها طبقاً للأحكام الشرعية الإسلامية، حيث قام بتأسيس مصرف الراجحي كل من الإخوة صالح وعبد الله سليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي، وكما أن المصرف يتكون من 500 فرع وافضل واكبر فرع موجود بالمملكة السعودية، اكمل معنا لتتعرف علي معلومات اكثر عن مصرف راجحي.

طريقة فتح حساب في بنك راجحي

يعتبر مصرف الراجحي السعودي هو اكبر المصارف الاستثمارية والتجارية الإسلامية، لقد تم إنشائه عام 1957، وكما أن بنك الراجحي لديه خبرة في الشئون المصرفية والأنشطة التجارية تصل إلي 60 عام، وكان أول فرع للرجال تم افتتاحه في الرياض 1957 وبعدها تم افتتاح فرع آخر خاص بالسيدات عام 1979، ولكي تقم بفتح حساب جديد في بنك الراجحي تابع معنا.

خطوات إنشاء حساب جديد بمصرف الراجحي

لكي تقم بالانضمام إلي مؤسسة الراجحي والاستفادة من الخدامات التي يقدمها المصرف، وبالأخص إذا كنت ممن يقيمون بالمملكة، فإليك الخطوات: