التسجيل في نظام نور 1442 للروضات خطوات التسجيل وأبرز شروط التقديم

التسجيل في نظام نور 1442 للروضات ، يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين بالسعودية عن خطوات التسجيل في نظام نور 1442 للروضات حتى يتمكنوا من القيام بتسجيل أبنائهم بالمدارس السعودية والدولية، وذلك تبعا لما قامت وزارة التعليم بالسعودية بالإعلان عن البدء في تسجيل الطلبة في النظام، وسوف نقوم معكم بعرض خطوات التسجيل حتى يصبح من السهل على ولي الأمر أن يقوم به من المنزل فتابعونا. حتى تتمكن عزيزي القاريء من الدخول إلى نظام نور بصفتك ولي أمر الطالب يجب في البداية أن تقوم بالتسجيل في نظام نور عن طريق اتباع الخطوات التالية: في البداية يتم الدخول إلى بوابة نظام نور.

يقوم ولي الأمر بالضغط على كلمة مستخدم جديد.

يتم إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة والتي تشمل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف الجوال.

يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل بها اسم المستخدم وكلمة السر.

يتم الدخول باستخدام اسم المستخدم والرقم السري.

يتم الضغط على تسجيل طالب جديد.

يقوم ولي الأمر بإدخال صلة القرابة ورقم الهوية وتاريخ ميلاد الطفل.

يتم إدخال البيانات الخاصة بالطفل.

يقوم ولي الأمر بتحديد المدرسة التي يرغب ولي الأمر في أن يتم تدريس الابن بها.

يقوم ولي الأمر بتحديد مدرسة الانتظار في حالة عدم قبول المدرسة الأساسية له.

أخر خطوة هي الإقرار بصحة البيانات المدخلة، ثم الضغط على كلمة تسجيل. شروط التسجيل في نظام نور للروضات بالنسبة للمستوى الثالث فيجب ألا يقل عمر الطفل وقت التقديم عن ستة أعوام.

بالنسبة للمستوى الثاني يجب أن يكون الطفل قد أكمل عامه الرابع ولم يكمل العام الخامس وقت التقديم.

المستوى الثاني يجب أن يكون الطفل قد أكمل عامه الثالث. شروط التسجيل في نظام نور للروضات التسجيل في نظام نور 1442 للروضات

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