باب رزق جميل تمويل 1442 | سجل لتحصل على تمويلك الآن

تعتبر شركة باب رزق جميل تمويل (bab rizq jameel) أحد أهم شركات التمويل التي تقوم بتقديم عدد كبير من القروض والتمويلات الشخصية التي تساعد الشباب على خلق فرص عمل لأنفسهم وإنشاء شركات ومشاريع صغيرة تكون تحت مسؤوليتهم، وتلك هي الرؤية الجديدة التي تقدمها الشركة، حيث كانت رؤية الشركة حينما نُشأت في منتصف 2003 هي توفير البيئات الملائمة لأصحاب المشاريع الجديدة، ويمكنك طلب تمويل شخصي من تلك الشركة فيما يلي.

شركة باب رزق جميل

أتاحت شركة باب رزق تمويل عدد من التمويلات الشخصية يمكن للمواطنين السعوديين الحصول عليها عند الرغبة في إنشاء مشاريع صغيرة، أو حتى مشاريع متناهية في الصغر، حيث تقوم الشركة بتقديم المبالغ المالية المطلوبة، مع توفير البيئة الملائمة لإقامة تلك المشاريع.

وللشركة عدد من الأهداف التي تقوم بتنفيذها خطوة بخطوة وذلك لإنعاش الاقتصاد السعودي والقضاء على البطالة.

كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم قرض الزواج الذي يتجاوز 60.000 ريال سعودي لمساعدتك على الزواج، أو الرغبة في إنشاء مشاريع شخصية.

باب رزق جميل تمويل

تقوم الشركة منذ عام 2004 بتقديم تمويل وقروض ما بين 10.000 ريال إلى 200 ألف ريال، وذلك في سبيل مساعدة الشباب على الاستثمار وإقامة المصانع والشركات الاقتصادية الصغيرة، وهذا كله يكون بدون أي فوائد أو رسوم.

كما تقوم الشركة العربية السعودية بتقديم بعض التمويلات لعملائها، يمكنك التقديم فيها أيضاً عند الحاجة.

ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لتتمكن من التقديم والحصول على مثل هذه التمويلات، والشروط هي:

يلزم أن يكون المتقدم على التمويل هو مواطن يحوز الجنسية السعودية. يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 إلى 60 عاماً. يلزم على المستفيد أن تكون رؤيته لمشروعه أن يُنفذ المشروع في نفس المدينة التي يعيش فيها. أما بالنسبة للطالبين لعمل مشروع متناهي في الصغر، فيجب أن يكون متفرغاً تفرغاً تاماً لهذا المشاريع، ولكن يُستثنى من ذلك موظفي الحكومة الذين يقل راتبهم الشهري عن 2.500 ريال. وبالنسبة للمتقدم على المشروع، فيجب عليه معرفة جميع جوانب المشروع وكونه على دراية بجميع أركانه. يلزم اجتياز المقابلة الشخصية لدى موظفي شركة باب رزق جميل للتمويل.

ولأن الشركة صاحبها عبد اللطيف السعودي، فإنه الشركة لا تقوم بتقديم تمويل أو قروض إلا للسعوديين.

فهذه هي الشروط التي أعلنت عنها شركة عبداللطيف للقروض، لتتمكن من الاستفادة من برنامج التمويلات الشخصية، حيث قامت الشركة بتقديم أكثر من 11000 مشروع صغير أو مشروع متناهي في الصغر.

التسجيل في باب رزق جميل

وقد أوضحت الشركة كيف يتم التقديم للحصول على طلب لتمويل المشاريع المنتجة وكذلك تقديم المعدات الثقيلة أو الصغيرة لإنشاء تلك المصانع على أراضي المملكة، ويمكنك التقديم كالتالي:

أولاً يتم الدخول إلى المنصة التابعة للشركة. قم بالضغط على “التقديم على طلب تمويل”. يتم إدخالك لصفحة التقديم. قم بإدخال مبلغ القرض الذي تريده وهو يتراوح بين 10 آلاف و 200 ألف ريال. قم بتحديد فترة سداد القروض والتي تصل الفترة ل60 شهراً. كما يمكنك إدخال فترة سماح عند التأخر عن فترة السداد التي قمت بتقديمها من قبل. بعد إدخال المعلومات الخاصة للتمويل، مع التأكد من صحتها، قم بالضغط على “احسب”. سيتم ظهور جميع المعلومات الخاصة بالقرض مثل (الدفعة الشهرية-الرسوم المقدمة والتي تكون 1%-النسبة المؤية السنوية الناتجة من ربح المشروع.

وعند الرغبة في تنفيذ طلب التقديم، قم بالنقر على “تقدم بطلبك الآن”.،ليتم الدخول على صفحة التنفيذ من خلال إدخال البيانات الشخصية، وكذلك بعض المعلومات عن مشروعك الصغير، وبذلك يكون قد قمت بالتقديم على التمويل من شركة باب رزق جميل للتمويل