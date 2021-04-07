86 وفاة و 5232 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (5232) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (650,681) حالة.

• سُجّلت (86) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7469) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13%)، مقارنة مع (13.62%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (40,232) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,198,917) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8433) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (570,327) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (72,885) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (353) حالة، فيما غادرت (297) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3022) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 48%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 78%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 56%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 59%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 39%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 31%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 36%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 26%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (1736) في محافظة العاصمة عمّان.

- (1034) في محافظة إربد، منها (105) في الرمثا.

- (603) في محافظة الزرقاء.

- (296) في محافظة البلقاء.

- (295) في محافظة المفرق.

- (273) في محافظة الكرك.

- (198) في محافظة مأدبا.

- (197) في محافظة عجلون.

- (181) في محافظة العقبة.

- (175) في محافظة الطفيلة.

- (130) في محافظة جرش.

- (114) في محافظة معان، منها (2) في البترا.