القوات العراقية تقتل 60 إرهابيا شمالى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال رسول فى بيان صحفى بحسب "روسيا اليوم": "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل الأبطال فى جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية والمتميزة، وبعد انطلاق عملية (الأسد المتأهب) فى الشهر السابق".

وأضاف، أن العملية أسفرت عن تدمير 120 كهفا ووكرا وقتل 27 عنصرا من داعش، وهرب على إثرها بعض العناصر الإرهابية نحو سلسلة تلال حمرين، بعد أن ضاق بهم الحال فى سلسلة جبال قرة جوغ.

وقال اللواء رسول: "تمكن رجال جهاز مكافحة الإرهاب من رصد تحركات هروبهم ولم يطلقوا النيران عليهم لكشف المقرات البديلة التى سيلجأون لها".

وتابع: "بعد استقرار العناصر الإرهابية داخل هذه الأوكار البديلة، أرسل جهاز مكافحة الإرهاب إحداثيات هذه المضافات إلى القوة الجوية العراقية، والتى بدورها قامت بشن قصف مكثف على أوكار بقايا داعـش بتاريخ 25 مارس الماضى ليشهد تدمير المقرات البديلة التى لجئوا إليها بشكل كامل".

وأكد رسول، أن "القصف أسفر عن مقتل 60 إرهابيا من بقايا عصابات داعـش الإرهابية بعملية شهدت تكتيك نوعى جديد ومحترف، بالإضافة لتنسيق عالى المستوى بين أبطال جهاز مكافحة الإرهاب ورجال القوة الجوية العراقية.