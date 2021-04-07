ميركل تؤيد إغلاقا عاما لفترة قصيرة فى أنحاء ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وتبنى حكام الولايات الألمان، المسؤولون عن فرض ورفع القيود لكبح تفشى الفيروس، أساليب مختلفة مؤخرا، واصل البعض دعم خطوات إعادة فتح محدودة بينما دعا آخرون إلى إغلاق أكثر صرامة.

ودعا أرمين لاشيت، الذى يقود حزب ميركل المحافظ، هذا الأسبوع إلى إغلاق جسر لمدة 2-3 أسابيع للسيطرة على العدوى بينما تكثف ألمانيا حملة التطعيم البطيئة حتى الآن.

كما دعا لاشيت إلى اجتماع بين ميركل وحكام الولايات لتنسيق القيود التى سيتم رفعها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لكنه واجه مقاومة من زملائه، وقالت المتحدثة باسم ميركل، أولريكه ديمر، اليوم الأربعاء إنه "لا توجد أغلبية" تؤيد ذلك.

لكن ديمر أضافت كل دعوة لإغلاق قصير وموحد صحيحة، وقالت إن إعداد الحالات الجديدة ليست جيدة فى الوقت الحالى، بسبب انخفاض الاختبارات والتقارير خلال عيد الفصح، لكن الارتفاع السريع فى عدد أسرة العناية المركزة المشغولة يتحدث لغة واضحة للغاية.

وشددت على أن العمل المشترك أمر مرغوب فيه، وأن تنوع القواعد التى تم الاتفاق عليها لا يساهم فى الوقت الحالى فى الأمان والقبول.