بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 150 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، يأتى إعلان بلينكن بعد أن قال أشخاص مطلعون اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تعتزم تقديم مساعدات أمريكية قيمتها 235 مليون دولار على الأقل للفلسطينيين، لتستأنف بذلك تقديم جزء من المساعدات التى حجبها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وبحسب إخطار أرسلته إدارة بايدن عبر البريد الإلكترونى لمكاتب الكونجرس، تدعو الخطة إلى تقديم 150 مليون دولار من خلال وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة و75 مليون دولار كدعم اقتصادى أمريكى وعشرة ملايين دولار فى صورة تمويل للتنمية.
وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد تعهدت فى السابق باستئناف تقديم مساعدات بمئات الملايين من الدولارات، والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية فى واشنطن.
من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية رحبت بالخطة الأمريكية لاستئناف التمويل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتأمل فى أن "تحذو دول أخرى حذوها".
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