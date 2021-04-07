كيفيه تمديد تأشيرة الزيارة بالمملكة عبر ابشر

كيفية تمديد تأشيرة الزيارة بالمملكة العربية السعودية عبر ابشر من اهم الخدمات التي أعلنت عنها منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن المملكة تعمل علي تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة السعودية نظرت لتطور وسائل التواصل والتطور التكنولوجي التي وصلت اليه المملكة، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح تمديد التأشيرة بالتفصيل مع معرفه الشروط اللازمة كيفيه الحصول علي الخدمة.

تمديد تأشيره الزيارة العائلية:

أعلنت منصة ابشر عن كيفيه تمديد التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية والتي تمكن الأفراد المقيمين من تمديد التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية وذلك إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب وتوفير الوقت والجهد تجاه هذه الخدمة.

شروط تمديد التأشيرة :

أعلنت منصة ابشر عن الخدمة كما أعلنت عن الشروط الواجب توافرها في المقيم حتي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح والتي تكتمن في النقاط:

أن يكون الزائر داخل المملكة العربية السعودية. لابد أن تكون تأشيرة الزيارة سارية. عدم وجود أي مخالفات لدي الزائر من حيث المخالفات المرور وغيرها. أن يكون الزائر يحمل جواز سفر ساري . دفع رسوم تأشيرة الزيارة.

حيث أكدت أيضا أن يستطيع الزائر تمديد التأشيرة اكثر من مرة داخل المملكة العربية السعودية علي أن لا يتعدى سته اشهر،ويمكن أيضآ تمديد التأشيرة للزائر قبل سته اشهر من انتهائها،وان تكون مدة التمديد مشابهة ومساوية مدة الزيارة، وان يكون الهدف من الخدمة مقتصر علي الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط لتمديد الزيارة العائلية.

كيفيه الحصول علي الخدمة :

كما أعلنت أيضا المنصة علي كيفيه وخطوات الحصول علي خدمه تمديد التأشيرة والتي يجب اتباعها لنجاح الحصول علي الخدمة هذه الخطوات تكتمن في الآتي:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص منصة ابشر. تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم. للعمله المنزلية يجب اختيار خدمات العمالة أما للمرافقين يجب اختيار خدمات أفزاد الأسرة. يتم بعدها الضغط علي خدمات.

بعدها يتم اختيار تمديد تأشيرة الزيارة.

رسوم تمديد التأشيرة:

أكدت المنصة علي رسوم التأشيرة من حيث المدة المحددة لدي الزائر داخل المملكة العربية السعودية بتكلفة 100 ريال سعودي.

وتهدف المملكة العربية السعودية أيضا علي تطوير نظام الزيارات داخل المملكة بأسلوب متطور لضمان الحصول علي افضل الخدمات الى المقيمين داخل المملكة.