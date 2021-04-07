التسجيل في بنك إنجاز للحوالات ومواعيد العمل في رمضان، يعد بنك إنجاز من أهم البنوك التي توجد في المملكة العربية السعودية وتعتبر شركة إنجاز هي المسؤولة عن كل التعاملات المالية الخاصة بالحوالات من خلال البنك، حيث يعتبر من أحسن البنوك في مجال تحويل الأموال والتي يسهل لكافة عملائه عمليات السحب والإيداع بكل سهولة ويتم ذلك من خلال شبكة الإنترنت دون الذهاب إلى مقر البنك، ويطلق علي بنك إنجاز بنك البلاد ونعرض لكم مواعيد العمل له في شهر رمضان الكريم وكافة الخطوات اللازمة للتسجيل في بنك إنجاز وخدماته.

بنك إنجاز للحوالات

تعتبر بنك إنجاز أو بنك البلاد هو أول بنك إسلامي تم تأسيسه في المملكة العربية السعودية، وهو المسؤول عن كل ما يخص التحويلات البنكية داخل المملكة وخارجها، فقد تم إنشاء بنك إنجاز في نوفمبر عام 2004 م برأس مال 6 مليار ريال سعودي، وفى عام 2013 م وقد تم رفع رأس مال بنك البلاد من 3 مليار إلى 5 مليار ليرتفع رأس المال بنسبة 33 بالمئة، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لحاملي الأسهم بحيث يتم منح سهم لكل حامل ثلاثة أسهم، ويعد بنك إنجاز هو رابع أكثر مصرف في المملكة العربية السعودية من حيث عدد الفروع ” خلال 3 سنوات فقط” وقد حصل بنك إنجاز أو بنك البلاد على شهادة الجودة العالمية في عام 2007 م.

قم بالدخول إلى موقع بنك إنجاز الرسمي.

ثم قم بالنقر على “طلب تقديم”.

بعد ذلك يتم عرض نموذج يحتوى على البيانات المطلوبة منك.

قم بكتابة البيانات من الاسم رباعي ورقم الجوال والبريد الالكترونى وغيرها.

بعد ذلك اضغط على كلمة “تقديم”.

بعد انتهاء العميل من تقديم استمارة البيانات، يتم إرسال الرقم المرجعي الخاص بالعمل على رقم الجوال التي تم إرساله في نموذج التقديم.

بعد ذلك تحتاج إلى الذهاب إلى البنك لتفعيل الخدمة، حيث يتم يطلب منك الرقم المرجعي للعميل من الموظف المسؤول.

ويجب أن يأخذ العميل أوراقه من صورة واصل الإقامة واصل وصورة الهوية الوطنية ولابد ان تكون سارية الصلاحية.

التسجيل في بنك إنجاز للحوالاتمواعيد بنك إنجاز (البلاد) في شهر رمضان

مواعيد العمل بنك إنجاز في رمضان من السبت إلى الخميس كالاتي:

في فترة الصباح: من 10:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً.

في فترة المساء: من 9:00 مساءً حتى 12:00 صباحاً.

أما مواعيد العمل يوم الجمعة في رمضان كالاتي: