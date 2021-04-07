“اليوروبا ليج” موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة القادمة الخميس بالدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة، حيث يستضيف ملعب “نويفو لوس كارمينيس” اللقاء، وذلك ضمن مباريات دور ربع نهائي الدوري الأوروبي، ويحل المان يونايتد ضيفاً ثقيلاً على غرناطة، ويسعى الفريق الإسباني في استغلال عامل الأرض لصالحه، في مباراة الذهاب والفوز بها بنتيجة تطمئنه في مباراة العودة رغم قوة المنافس، أما المان يونايتد فيدخل اللقاء وهو يرغب في حسم بطاقة التأهل من إسبانيا، وقد تأهل المان يونايتد على حساب ميلان الإيطالي في دور الستة عشر من نفس البطولة، فقد فاز عليه في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة هدفين دون رد، في حين حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الإياب بهدف لكل فريق.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة

يستضيف ملعب “نويفو لوس كارمينيس” اللقاء يوم الخميس القادم الموافق 8 أبريل 2021، وذلك في الأوقات الآتية.

20:00 الساعة الثامنة بتوقيت كلاً من الجزائر وتونس والمغرب.

21:00 الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسودان وطرابلس.

22:00 الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر.

23:00 الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

حراسة المرمى:- هندرسون.

خط الدفاع:- وان بيساكا، ليندلوف، لوك شو، ماجواير.

خط الوسط:- بوجبا، فريد، فيرنانديز.

خط الهجوم:- كافاني، جرينوود، راشفورد.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام غرناطةالقنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري، حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي، في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوطن العربي، وسوف تنقل المباراة على القنوات التالية.

beIN Sports 1 HD Premium.

beIN Sports Connect.

وسوف يعلق على المباراة المعلق الكبير (سوار الذهب).

المباراة مانشستر يونايتد & غرناطة البطولة الدوري الأوروبي & دور ربع النهائي الموعد والتوقيت الخميس الموافق 8 أبريل & الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب “نويفو لوس كارمينيس القنوات الناقلة تبث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس

بطاقة مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة