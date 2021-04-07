وزارة الأوقاف : حملة تنظيف وتعقيم مساجد موسعة في أنحاء الجمهورية طول شهر رمضان

وزارة الأوقاف تقوم بأكبر حملة تنظيف وتعقيم مساجد الجمهورية استعدادًا لشهر رمضان 1442 هــ مصرحة بأن الحملة مستمرة لنهاية الشهر وبدأت بمساجد تحيا مصر، الأسمرات، مسجد الرحمن، ومسجد الإمام الحسين وسوف تكمل في كل مساجد أنحاء الجمهورية، ويستعد العالم الإسلامي في كل أنحاء دول العالم لشهر رمضان الكريم 2021 شهر الخير والرحمات وتسعى وزارة الأوقاف بجهودها لمكافحة فيروس كورونا من جهتها عبر تعقيم المساجد مع شروط الصلاة في المساجد.

تصريحات وزير الأوقاف حول حملة تنظيف وتعقيم المساجد

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شدد على التعليمات والإجراءات الاحترازية اللي هتكون متبعة في المساجد خلال الشهر وأعلنت عنها وزارة الأوقاف كالتالي:

ارتداء الكمامة.

جلب المصلى الشخصي.

التشديد على مسافات التباعد الاجتماعي.

عدم فتح دورات المياه.

عدم فتح الأضرحة.

عدم السماح بالمناسبات الاجتماعية بالمساجد أو ساحاتها.

السماح بقصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة وذلك فى غير أوقات الصلاة الراتبة.

عدم السماح بإقامة موائد إفطار لا بالمساجد ولا بساحاتها.

عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.

السماح بصلاة القيام (التراويح) مع التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة مع عدم إلقاء دروس أو خواطر دعوية.

فتح مصليات السيدات في المساجد الكبرى لصلاة العشاء والتراويح، بشرط أن يكون المكان مناسب مع إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

المسجد هو مكان للصلاة فقط وليس أي أشياء أخرى، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة.

استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح.

تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

ما هو موعد شهر رمضان 2021

في يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل لعام 2021 يبدأ أول أيام رمضان لعام 1442 هــ حسب تصريحات المركز الفلكي الدولي، ومع اقتراب الشهر الكريم تسعى جميع الدول بتجنب فيروس كورونا في هذا الشهر لأنه شهر الخير والرحمات مثل ما ذكرنا في الأعلى لذلك نرجو من جميع ضيوف الرحمن أن يتبعوا شروط الصلاة في المساجد حماية لك ولأهلك والناس الذين حولك.