الملك : حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي

دوت الخليج :- قال جلالة الملك عبدالله الثاني خلال رسالة وجهها اليوم الاربعاء للشعب الاردني ، قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال.

واضاف : والتزم الأمير حمزة أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى.

وتابع : حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي.