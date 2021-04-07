الملك : حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي

دوت الخليج :- قال جلالة الملك عبدالله الثاني خلال رسالة وجهها اليوم الاربعاء للشعب الاردني ، قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال.
واضاف : والتزم الأمير حمزة أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى.
وتابع : حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي.
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