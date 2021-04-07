واشنطن توافق على سحب قواتها القتالية المتبقية فى العراق

جدة - نرمين السيد - ولفت البيان الأمريكى العراقى المشترك إلى أن واشنطن تجدد تأكيدها احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى أن الطرفان يجددان نيتهما بمواصلة التنسيق والتعاون الأمنى.

وأكد البيان أن مهمة القوات الأمريكية والتحالف تحولت لمهام تدريبية واستشارية، وأن العراق أكد التزامه بحماية أفراد التحالف الدولى ومنشآته الدبلوماسية.