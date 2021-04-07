جدة - نرمين السيد - ولفت البيان الأمريكى العراقى المشترك إلى أن واشنطن تجدد تأكيدها احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى أن الطرفان يجددان نيتهما بمواصلة التنسيق والتعاون الأمنى.
وأكد البيان أن مهمة القوات الأمريكية والتحالف تحولت لمهام تدريبية واستشارية، وأن العراق أكد التزامه بحماية أفراد التحالف الدولى ومنشآته الدبلوماسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن توافق على سحب قواتها القتالية المتبقية فى العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.