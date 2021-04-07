الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لرفع العقوبات عن إيران غير المرتبطة بالاتفاق النووي 

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن استعداد واشنطن لرفع العقوبات عن إيران، بما في ذلك العقوبات التي ليس لها علاقة بالاتفاق النووي.
الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لرفع العقوبات عن إيران غير المرتبطة بالاتفاق النوويواشنطن لا تستبعد تخفيف العقوبات عن إيران
وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إن الفريق الأمريكي في فيينا "أجرى مشاورات بشأن إيران مع حلفائنا الأوروبيين وأيضا مع ممثلي الصين وروسيا"، معتبرا أن المحادثات النووية مع إيران ستكون صعبة لعدة أسباب، ومن بينها الافتقار إلى الثقة بين الولايات المتحدة وإيران.
وكان برايس وصف يوم أمس الثلاثاء، المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا بأنها خطوة بناءة ومفيدة باتجاه استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 الذي خرجت منه واشنطن قبل 3 سنوات.
بدوره، اعتبر عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن محادثات الثلاثاء في فيينا كانت بناءة، لكنه رفض أي مقترح بتحرير مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل خفض نسبة تخصيب اليورانيوم.
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