رئيس وزراء باكستان: ملابس النساء سبب زيادة جرائم الاغتصاب 

ألقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اللوم على ملابس النساء في تسبب زيادة معدلات جرائم الاغتصاب.

جاء هذا خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع الجمهور، عندما سأله متصل عما تفعله الحكومة لمواجهة العنف الجنسي وخاصة ضد الأطفال، بحسب "إنديان إكسبريس" اليوم الأربعاء.

ففي رده، انتقد خان ما وصفه الابتذال في المجتمعات في أنحاء العالم، مشيرا إلى دور سينما بوليود الهندية، و"ثقافة الجنس والمخدرات" التي ارتبطت بإنجلترا في سبعينيات القرن الماضي، في نشر الابتذال.

وقال رئيس الوزراء إن هذا هو السبب في الانحدار الأخلاقي الذي أدى إلى الاعتداءات الجنسية التي نشهدها حاليا.

في المقابل، أشاد رئيس الوزراء بالمفهوم الإسلامي للاحتشام، كعلاج لهذا الانحدار، قائلا إنه من المهم أن "نبقي الإغواء تحت السيطرة".

وقال عمران خان إن: "تاريخ العالم يخبرنا أنه عندما يزيد الابتذال في المجتمع، يحدث أمران: زيادة الجرائم الجنسية، وانهيار نظام الأسرة".

وتشير تقارير صحفية إلى أن نحو 11 حالة اغتصاب يتم الإبلاغ عنها بشكل يومي في باكستان، خلال السنوات الماضية.