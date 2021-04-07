أخبار اليمن : القطاع النسائي للمؤتمر يعزي فائقة السيد بوفاة شقيقها

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القطاع النسائي للمؤتمر يعزي فائقة السيد بوفاة شقيقها

بعث القطاع النسائي بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة للأستاذة فائقة السيد باعلوي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، في وفاة شقيقها طه أحمد باعلوي. القطاع النسائي للمؤتمر يعزي فائقة السيد بوفاة شقيقهابعث القطاع النسائي بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة للأستاذة فائقة السيد باعلوي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، في وفاة شقيقها طه أحمد باعلوي. وعبر القطاع النسوي للمؤتمر عن خالص العزاء وصادق المواساة للأستاذة فائقة السيد وكافة آل باعلوي بهذا المصاب. سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. " إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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