حمدوك: سد النهضة يحمل فرصا وتحديات كبيرة لمصر والسودان

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، إن سد النهضة الإثيوبى ينطوى على فوائد عديدة للسودان ومصر وإثيوبيا لكنه يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأنه.





وبحسب "سكاى نيوز"، أوضح حمدوك فى حديث أدلى به للتلفزيون القومى أن السودان ظل يعمل مع كافة الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق يجنب المخاطر التى يتعرض لها السودان بشكل أكبر من مصر التى تبعد آلاف الاميال عن موقع السد. وأكد حمدوك، أن السودان ظل منذ البداية يعمل من أجل التوافق على اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات والبيانات بشكل مستمر وبما يضمن التخطيط المستقبلى وتعظيم الفوائد. ورأى حمدوك أن المقلق فى مشروع السد هو إدخاله فى تعقيدات السياسة الداخلية.

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