نتنياهو: الاتفاقات مع النظام الإيرانى لا تساوى قشرة ثوم

جدة - نرمين السيد - وفى كلمة له خلال المراسم الرسمية لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، بحسب "روسيا اليوم"، اعتبر نتنياهو أن الاتفاقية النووية تمهد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووى، مضيفا: "سلاح يهددنا بالإبادة، لن تلزمنا بتاتا".

وأضاف: "الاتفاق النووى مع إيران الذى سمح لها بالمضى قدما نحو تطوير ترسانة من القنابل النووية مطروح مرة أخرى على الطاولة ولكن التاريخ علمنا بأن اتفاقات مع أنظمة مثل النظام الإيرانى لا تساوى قشرة ثوم".

وأشار إلى أن هناك شىء واحد فقط يلزمنا، منع من يسعى إلى تدميرنا من تنفيذ مخططه، لافتا إلى أنه إبان المحرقة لم نمتلك القوة للدفاع عن أنفسنا والحق السيادى بالدفاع عن أنفسنا.

لم تكن لدينا حقوق ودولة وحماية، اليوم لدينا دولة وقوة دفاعية وحق طبيعى وكامل بصفتنا الدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودى فى الدفاع عن أنفسنا من أعدائنا".

وقال: "خلافا للماضى، لا يوجد اليوم فى العالم أى طرف سيمنعنا من امتلاك الحق والقوة للدفاع عن أنفسنا من تهديد وجودى".