العاهل الأردنى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية

جدة - نرمين السيد - بحث الملك الأردنى عبدالله الثانى مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أوجه التعاون بين الأردن والتكتل الأوروبى، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.





وبحسب "روسيا اليوم"، أفاد الديوان الملكى الهاشمى فى تغريدة عبر "تويتر" بأن "الملك عبدالله الثانى استقبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث جرى بحث أوجه التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبى فى شتى الميادين، إضافة إلى آخر المستجدات إقليميا ودوليا".

وكان الملك عبدالله الثانى تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكى جو بايدن، حيث أعرب الأخير "عن تضامن الولايات المتحدة التام مع الأردن، بقيادة جلالته، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها".