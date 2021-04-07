العاهل الأردنى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية

وبحسب "روسيا اليوم"، أفاد الديوان الملكى الهاشمى فى تغريدة عبر "تويتر" بأن "الملك عبدالله الثانى استقبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث جرى بحث أوجه التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبى فى شتى الميادين، إضافة إلى آخر المستجدات إقليميا ودوليا".
وكان الملك عبدالله الثانى تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكى جو بايدن، حيث أعرب الأخير "عن تضامن الولايات المتحدة التام مع الأردن، بقيادة جلالته، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها".
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