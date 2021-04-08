موعد تسجيل رياض الأطفال 1443 عبر نظام نور الالكتروني

تسجيل رياض الأطفال، يعتبر نظام نور الإلكتروني من أهم الأنظمة التعليمية الهامة داخل المملكة السعودية ويساعد أولياء الأمور على إمكانية التقديم لأبنائهم في الحضانات الحكومية وذلك بكل سهولة عبر الإنترنت من خلال النظام الإلكتروني، وبالتالي تم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب التسجيل للطلاب من خلال نظام نور، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة موعد تسجيل رياض الأطفال 1443 بالتفصيل من خلال نظام نور الالكتروني عبر الانترنت التابعة لوزارة التعليم.

موعد تسجيل رياض الأطفال 1443

تسجيل رياض الأطفال، وزارة التعليم بالمملكة السعودية عبر الانترنت من خلال الحساب الرسمي الخاص بها عبر الإنترنت أنه تم تحديد موعد تسجيل رياض الأطفال للعام الجديد 1443 وذلك سوف يتم من خلال نظام نور عبر الإنترنت، ويبدأ 28/8 /1442 هجرياً، والذي يوافق بالتاريخ الميلادي وبالتالي ينبغي على جميع أولياء الأمور التقديم لأبنائهم أثناء فتح باب التقديم.

نظام نور الإلكتروني يقوم نظام نور بتقديم العديد من الخدمات الهامة مثل تسجيل الطالب في الروضات الحكومية بالإضافة إلى إمكانية معرفة تقييم الطالب في الدراسة أثناء المرحلة الدراسية في كافة الفصول التعليمية.

يتم تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وتساعد على امكانية التواصل بين ولي الأمر والطالب وكذلك يتم التواصل بين المعلمين وإدارة المدرسة مع وجود قاعدة بيانات لجميع الطلاب في كافة المدارس الحكومية.

يمكن تفعيل عملية التسجيل في نظام أولياء الأمور لكي يتمكن من تسجيل أبنائهم في الروضات الحكومية بعد توافر الشروط التي تم تحديدها الإمكانية التقديم.

يمكن الاطلاع على نتائج الطلاب في كافة الاختبارات التي يقوم بأدائها في نهاية العام ونصف العام، ويمكن أيضا نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى مع إمكانية متابعة الغياب والحضور لجميع الطلاب.

نظام نور الإلكتروني 2021