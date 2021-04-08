طريقة الاستعلام عن نتائج مقياس الموهبة 1442

نتائج مقياس الموهبة 1442 أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع اختبارات مقياس الموهبة رغبة في قياس الموهبة لدى الموهوبين وتقديم الرعاية الأفضل لهم، وفقاً لرؤية المشروع الوطني الذي يهدف إلى تقديم الدعم في كافة الأمور المتعلقة بالموهوبين، كما أنه يستخدم طرق متطورة وعلمية في التعرف على الموهوبين حتى يمكن انتقاء الموهوبين بعناية فائقة.نتائج مقياس الموهبة 1442
قامت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بإجراء اختبارات عقلية لجميع الطلاب والطالبات لقياس الموهبة، وقد تمت الاختبارات عن بعد، وسيتم إرسال النتائج إلى الطلاب بعد الانتهاء من عملية تصحيح إجابات المختبرين، وقد تم إجراء اختبارات الموهبة على ثلاث مستويات من الطلاب بمراحل التعليم العام، وهم:
طلاب المستوى الأول ( بداية من الصف الثالث وحتى الصف الخامس الابتدائي).
طلاب المستوى الثاني ( الصف السادس الابتدائي، الصف الأول المتوسط، الصف الثاني المتوسط)
طلاب المستوى الثالث ( طلاب الصف الثالث المتوسط، طلاب الصف الأول الثانوي).
ويذكر أن اختبار مقياس الموهبة يعقد مرة واحدة فقط سنوياً، أما صلاحية النتائج فيقوم بتحديدها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.الاستعلام عن نتائج مقياس الموهبة 1442
سيقوم جميع الطلاب والطالبات المشتركين في اختبارات مقياس الموهبة باستلام نتائجهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ولكن يمكنهم الاستعلام عن النتيجة أيضاً عبر موقع موهبة، وذلك باتباع الآتي:
الدخول إلى موقع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.
تسجيل الدخول إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
الضغط على استعلام نتائج مقياس الموهبة.
إدخال رقم الهوية الوطنية للمسجل، أو رقم السجل.
الضغط على استعلام.تفسير درجات مقياس موهبة 1442
بعد ظهور نتيجة مقياس الموهبة يمكن تفسير الدرجة التي حصل عليها الطالب كالآتي:
- 787 فأكثر، يكون الطالب من أعلى 0.25 على جميع الطلاب من نفس السنة الدراسية.
- 760 فأكثر، الطالب من أعلى 0.50 على جميع الطلاب من نفس السنة الدراسية.
- 733 فأكثر، الطالب من أعلى 1٪ على جميع الطلاب من نفس السنة الدراسية.
- 705 فأكثر، الطالب من أعلى 2٪ على جميع الطلاب من نفس السنة الدراسية.
- 688 فأكثر، الطالب من أعلى 3٪ على جميع الطلاب من نفس السنة الدراسية.
- 675 فأكثر، الطالب من أعلى 4٪ على جميع الطلاب من نفس السنة الدراسية.
- 655 فأكثر، الطالب من أعلى 5٪ على جميع الطلاب من نفس السنة الدراسية.
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نتائج مقياس الموهبة 1442 أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع اختبارات مقياس الموهبة رغبة في قياس الموهبة لدى الموهوبين وتقديم الرعاية الأفضل لهم، وفقاً لرؤية المشروع الوطني الذي يهدف إلى تقديم الدعم في كافة الأمور المتعلقة بالموهوبين، كما أنه يستخدم طرق متطورة وعلمية في التعرف على الموهوبين حتى يمكن انتقاء الموهوبين بعناية فائقة.نتائج مقياس الموهبة 1442
قامت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بإجراء اختبارات عقلية لجميع الطلاب والطالبات لقياس الموهبة، وقد تمت الاختبارات عن بعد، وسيتم إرسال النتائج إلى الطلاب بعد الانتهاء من عملية تصحيح إجابات المختبرين، وقد تم إجراء اختبارات الموهبة على ثلاث مستويات من الطلاب بمراحل التعليم العام، وهم:
طلاب المستوى الأول ( بداية من الصف الثالث وحتى الصف الخامس الابتدائي).
طلاب المستوى الثاني ( الصف السادس الابتدائي، الصف الأول المتوسط، الصف الثاني المتوسط)
طلاب المستوى الثالث ( طلاب الصف الثالث المتوسط، طلاب الصف الأول الثانوي).
ويذكر أن اختبار مقياس الموهبة يعقد مرة واحدة فقط سنوياً، أما صلاحية النتائج فيقوم بتحديدها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.الاستعلام عن نتائج مقياس الموهبة 1442
سيقوم جميع الطلاب والطالبات المشتركين في اختبارات مقياس الموهبة باستلام نتائجهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ولكن يمكنهم الاستعلام عن النتيجة أيضاً عبر موقع موهبة، وذلك باتباع الآتي:
الدخول إلى موقع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.
تسجيل الدخول إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
الضغط على استعلام نتائج مقياس الموهبة.
إدخال رقم الهوية الوطنية للمسجل، أو رقم السجل.
الضغط على استعلام.تفسير درجات مقياس موهبة 1442
بعد ظهور نتيجة مقياس الموهبة يمكن تفسير الدرجة التي حصل عليها الطالب كالآتي:
- 787 فأكثر، يكون الطالب من أعلى 0.25 على جميع الطلاب من نفس السنة الدراسية.
- 760 فأكثر، الطالب من أعلى 0.50 على جميع الطلاب من نفس السنة الدراسية.
- 733 فأكثر، الطالب من أعلى 1٪ على جميع الطلاب من نفس السنة الدراسية.
- 705 فأكثر، الطالب من أعلى 2٪ على جميع الطلاب من نفس السنة الدراسية.
- 688 فأكثر، الطالب من أعلى 3٪ على جميع الطلاب من نفس السنة الدراسية.
- 675 فأكثر، الطالب من أعلى 4٪ على جميع الطلاب من نفس السنة الدراسية.
- 655 فأكثر، الطالب من أعلى 5٪ على جميع الطلاب من نفس السنة الدراسية.
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