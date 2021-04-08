أعلن برنامج حساب المواطن عن طلبات التسجيل الجديدة في البرنامج في المملكة العربية السعودية وفي الوقت الحالي تم إيقاف مراجعة ضوابط هذا البرنامج، وتم تفاعل برنامج حساب المواطن عن خدمة المستفيدين التابعين من خلال تويتر، حيث أشار المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن أن:

“التسجيل في البرنامج متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلاً، حيث كان التسجيل متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين”.

تم إيداع من خلال برنامج حساب المواطن عن إيداع 2.18 مليار ريال سعودي مخصص دعم شهر مايو الجاري 2020م للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وقد بلغ نسبة المستفيدين مستوفى معايير الاستحقاق في الدفعة الـ 30 حوالي 78٪ وبلغ عددهم تقريبا 12 مليون مستفيد، وتم الإعلان عن إجمالي مبلغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات الماضية 11.5 مليون ريال سعودي، وتم الإعلان عن إجمالي ما دفعه من برنامج حساب المواطن للمستفيدين أكثر من 73.3 مليار ريال سعودي منها 475 مليون ريال سعودي تعويضات للدفعات القديمة، ويتم إيضاح أن برنامج حساب المواطن حول طلبات التسجيل الجديدة، متوقفة حالياً إلى أن يتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلاً،

أن يكون متقدم يحمل الجنسية السعودية أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية استثناء الزوج أو الزوجة أو الابن أو الابنة عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة. يجب أن تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

شروط استيفاء الأهلية لبرنامج حساب المواطن :دخول حساب المواطن تحديث البيانات 1441هـ :

أعلن برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات من خلال هذا البرنامج في المملكة العربية السعودية عن ضرورة القيام الإفصاح الصحيح عند تسجيل دخول حساب المواطن أو تحديث البيانات الخاصة المستفيد أيضا.

وعلى المستفيدين من الدخول في برنامج حساب المواطن يمكن الدخول الآن على موقع حساب المواطنca.gov.sa لمعرفة إيداع حساب المواطن أو تاريخ نزول حساب المواطن السعودي الدفعة الجديدة.

تقديم طلبات الاعتراض :

كما أعلن حساب المواطن أمس في يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر مايو عن بدء استقبال طلبات الاعتراض الخاصة بالأشخاص المستفيدين، كما أكد على ضرورة تحديث البيانات وإثبات الاستقلالية قبل موعد الانتهاء المحدد.

نسبة أرباب الأسر داخل المملكة :

في الفترة الأخيرة أعلن برنامج حساب المواطن عن نسبة أرباب الأسر قد بلغ حوالي 92% أما ربات الأسر أوضحت على أن بلغ نسبتهم 8% ومن الجدير بالذكر قد بلغ نسبة الإناث المستقلات حوالي 43% حيث أن قد شكا نسبة الذكور المستقلون حوالي 57% بالإضافة إلى ذلك أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، ولذلك قد بلغ قيمته حوالي 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية.