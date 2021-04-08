وظائف وزارة التعليم الجديدة 2021 وماهي التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها في المتقدم

وظائف وزارة التعليم الجديدة، يبحث الكثير من الشباب عن وظيفة تعينه على الحياة، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن احتياجها لبعض الوظائف الشاغرة، حيث أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم للعمل بالمدارس اليابانية المصرية للعام الدراسي 2021\2022، وشددت الوزارة على من يرغب في التقديم، قراءة الشروط المطلوبة جيداً قبل التقدم للوظيفة، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائياً من الوظيفة، كما حددت الوزارة التخصصات المطلوبة، وموعد التقديم للوظائف والشروط المطلوبة، وفي هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني، نجيب عن كافة التساؤلات المطروحة بخصوص الوظائف المعلن عنها.

التخصصات المطلوبة في وظائف التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم عن بعض التخصصات المطلوبة للوظائف المعلن عنها، وهذه الوظائف خاصة بالمدارس اليابانية للعام الدراسي 2021\2022، وفيما يلي نستعرض التخصصات المطلوبة.

مدير مدرسة.

وكيل مدرسة.

معلم فصل رياض أطفال أ – ب.

معلم math.

معلم Science.

معلم لغة عربية.

معلم تربية رياضية.

معلم تربية موسيقية.

معلم تربية فنية.

معلم غرفة مصادر أطفال احتياجات خاصة.

أخصائي نفسي.

أخصائي مكتبات.

أخصائي اجتماعي.

معلم تكنولوجيا معلومات.

معلم مادة المهارات المهنية.

موعد التقدم لوظائف التعليم بالمدارس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وظائف شاغرة في المدارس اليابانية للعام الدراسي 2021\2022، كما حددت موعد التقديم لهذه الوظائف وهو كالتالي.

ابتداءً من الجمعة الموافق 9 أبريل 2021، ولمدة 15 يوم.

وسوف يكون التقديم إلكتروني عبر هذا الموقع ejsadm.moe.gov.eg.

ما هي خطوات التقديم لوظائف المدارس اليابانية

يجب على من يرغب في الالتحاق بالوظيفة المعلن عنها اتباع بعض الخطوات المهمة والضرورية، وهذه الخطوات هي كالتالي.