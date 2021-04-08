تسجيل نظام نور، شهدت خلال الساعات الماضية بحثاً متزايداً من قبل السادة أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أولادهم في مرحلة رياض الأطفال لعام 1443، وذلك وفق تعليمات وزارة التعليم بشأن فتح الباب أمام السادة أولياء الأمور للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام المقبل 1443 عبر تسجيل نظام نور، وسوف نتناول في السطور التالية معرفة الكيفية التي تتم بها عملية التسجيل في مرحلة رياض الأطفال.

طريقة تسجيل نظام نور في مرحلة رياض الأطفال 1443 ومعرفة النتائج

حددت وزارة التعليم أولوية القبول في التسجيل لمرحلة رياض الأطفال 1443، حيث اشترطت وزارة التعليم عدد من الشروط الواجب توافرها في فئات الطلاب الذين سيلتحقون بمرحلة رياض الأطفال 1443 والتي يمكن التعرف عليها كما يلي:-

ويمكن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 1443 عبر نظام نور الإلكتروني باستخدام الخطوات الآتية:-

1- تسجيل دخول نظام نور من خلال إدخال أسم المستخدم ثم كلمة المرور.

2- يتم إدخال رقم التحقق ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- من القائمة الجانبية نختار تسجيل الأبناء ثم اختيار تسجيل رياض الأطفال.

4- نقوم بكتابة البيانات الخاصة بالطالب ثم نختار صلة القرابة مع الطالب.

5- نقوم باختيار الروضة التي يرغب التقديم فيها، ثم الضغط على زر التسجيل الموجود في أسفل الشاشة.

كذلك فإنه هناك مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام نور الإلكتروني للسادة أولياء الأمور والطلاب وعلى رأس تلك الخدمات الإلكترونية، خدمة معرفة النتائج وطباعة شهادة بدرجات الطالب، كما يمكن للطالب معرفة درجات أعمال السنة وطباعة أشعار بها، بالإضافة إلى تلك الخدمات تأتي خدمة تسجيل طالب مستجد سواء في الروضة أو في الصف الأول الابتدائي.

وقد أضافت وزارة التعليم في المملكة هذا العام رافد جديد من الروافد الإلكترونية الأساسية للعملية التعليمية وهي منصة مدرستي والتي لولا وجودها لكان من الصعب على وزارة التعليم استكمال المنهج الدراسي وإجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد، وخلال أيام قليلة سوف تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 وأيضاً باستخدام منصة مدرستي.