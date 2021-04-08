موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442.. ورابط الاستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي برقم الطلب عبر موقع الموارد البشرية

يتزايد البحث حول السؤال عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 لشهر شعبان خلال الأيام القليلة الماضية من المستفيدين، حيث هنالك العديد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تشير إلى ميعاد لبدء صرفها إلى المحتاجين، ومن المعروف أن تلك المساعدة هى إعانة من الحكومة السعودية إلى الفئات الأكثر إحتياجاً كما سنعرف ذلك لاحقاً، وإنتشرت مؤخراً بعض الأنباء التي أشارت إلى وقف برنامج المساعدة المقطوعة ولكن نفت ذلك الحكومة وأكدت أن ذلك الخبر ليس له أساس من الصحة، ولذلك سوف نستعرض خلال السطور اللاحقة أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة شهر شعبان 1442.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

قررت الحكومة السعودية أن تحسن من الأحوال الاقتصادية للجانب المعيشي لكافة المواطنين كهدف من بين الأهداف التي تتضمنها رؤية 2030م، ولذلك أشارت إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببدء اطلاق المساعدة المقطوعة برقم الطلب لتمد يد العون إلى كافة المواطنين الذين هم في آمس الحاجة إلى تحسين ظروف حياتهم المعيشية نظراً لعدم قدرتهم على العمل أو الأرامل ومن تعول وأصحاب الطبقات المتوسطة والفقيرة والفئات التي نستعرضها تباعاً.

إيداع مساعدة الضمان الاجتماعي 1442

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعض الضوابط والشروط التي يجب أن تتطابق في الشخص الذي يرغب في التسجيل بالموقع للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي والتي تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أباً عن جد، وألا يتجاوز راتبه ثلاثة آلاف ريال إن كان عازباً، وثمانية آلاف ريال إن كان متزوجاً، وألا يقل عمره عن 35 عاماً، وأن يمتلك سجلاً تجارياً.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يمكن التقديم على المساعدة من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على رابط وزارة الموارد البشرية من هنا.

ثم الضغط على خيار مساعدة المقطوعة من خلال النقر على زرالاستعلام.

تعبئة البيانات المطلوبة داخل كل خانة خاصة بها.

ثم النقر على خانة الاستعلام.

حينئذ ستظهر على الشاشة كافة البيانات الخاصة بالمستفيد.