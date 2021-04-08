تشلسي يفوز على بورتو في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

خطا تشلسي الإنجليزي خطوة كبيرة نحو نصف النهائي بفوزه الثمين على مضيفه بورتو البرتغالي 2-صفر على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في مدينة إشبيلية الاسبانية بسبب قيود السفر السارية بين إنجلترا والبرتغال، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل مايسون ماونت (32) وبن تشيلويل (85) الهدفين. ويلتقي الفريقان إيابا الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته.

وقطع النادي اللندني شوطا كبيرا نحو بلوغ دور الأربعة للمسابقة للمرة الأولى منذ عام 2014 بعدما عرف كيفية كبح جماح مضيفه البرتغالي بطل 1987 و2004 والذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته بيوفنتوس الإيطالي من الدور ثمن النهائي.

وحافظ تشلسي، بطل المسابقة عام 2012 ووصيفها عام 2008، على سجله الرائع بدون خسارة خارج قواعده للمباراة الثامنة على التوالي في مختلف المسابقات.

ودفع المدرب الألماني لتشلسي توماس توخل بمواطنه المدافع أنطونيو روديغر أساسيا على حساب البرازيلي المخضرم ثياغو سيلفا الذي خيب الآمال وطرد في المباراة الأخيرة للنادي اللندني في الدوري والتي خسرها أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون في أول هزيمة له في مختلف المسابقات بقيادة مديره الفني الألماني.

كما فضل توخل إشراك المدافع الدولي بن تشيلويل على حساب الإسباني ماركوس ألونسو، ولاعب الوسط الدولي مايسون ماونت على حساب الدولي المغربي حكيم زياش، وواصل الثقة في مواطنه تيمو فيرنر على حساب الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو.

في المقابل، خاض بورتو المباراة في غياب نجميه الدولي سيرجيو أوليفيرا، أفضل هدافيه هذا الموسم، والإيراني مهدي طارمي، وأشرك مكانهما الصربي ماركو غروجيتش والكولومبي لويس دياس.

وكان بورتو الطرف الأفضل في بداية المباراة وضغط بقوة على ضيوفه بحثا عن هز شباكهم مبكرا لكن دفاع النادي اللندني ظل يقظا.