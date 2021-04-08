قلق بريطانى من عنف أيرلندا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وأعرب جونسون عن قلقه العميق من العنف الأيرلندى الشمالى، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

​وبحسب "سبوتنيك"، قال رئيس الوزراء البريطانى، إنه يشعر بقلق عميق إزاء مشاهد العنف فى أيرلندا الشمالية، بعد أن أشعلت حشود من الشباب فى منطقة بلفاست الموالية لبريطانيا النار فى حافلة مخطوفة وهاجمت الشرطة بالحجارة. .

وقال جونسون فى تغريدة، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أشعر بقلق عميق إزاء مشاهد العنف فى أيرلندا الشمالية، وخصوصا الهجمات على خدمة الشرطة فى أيرلندا الشمالية، التى تحمى الجمهور والشركات، وكذلك الهجمات على سائق حافلة والاعتداء على صحفى"، متابعا: "إن السبيل لحل الخلافات هو الحوار وليس العنف أو الإجرام".