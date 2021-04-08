سوريا تتصدى لهجوم إسرائيلى فى أجواء العاصمة دمشق

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسماع دوى انفجارات فى أجواء دمشق، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لعدوان إسرائيلى" فى أجواء العاصمة. وقالت "سانا" إن الهجوم يستهدف المنطقة الجنوبية من اتجاهى منطقة الجولان المحتل ولبنان، مضيفة أن الدفاعات الجوية التابعة لـ "الجيش السورى" تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ خلال التصدى للهجوم.

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