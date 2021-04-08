شرح بالخطوات الاشتراك في مسابقة مدرستي للبرمجة لعبة ماين كرافت mincraft

مسابقة مدرستي تبرمج أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن بدء مسابقة تعليمية جديدة لكافة الطلاب بمختلف المراحل التعليمية المختلفة، وأطلق عليها اسم مسابقة مدرستي تبرمج، وتم تقسيم المسابقة لعدة مراحل متفرقة، ويمكن الاشتراك في المسابقة من خلال الدخول على منصة مدرستي التعليمية التي تعتبر داعم عام للطلاب في الصفوف التعليمية وأهم منصة تعليمية إلكترونية تدعم التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر هذه المسابقة هي مسابقة وطنية تم إطلاقها بهدف تحفيز الطلاب والعمل على تعزيزها ايجابيًا للتعليم الإلكتروني، وتزويد الطلاب بالكثير من المعلومات بالإضافة إلى تقوية وتعزيز الأفكار ، وتسعى الوزارة لأن يشترك أكبر عدد من الطلاب بالمملكة حتى تصب ٤ مليون من الطلاب المقيدين بالمراحل التعليمية المختلفة، لا تقتصر المسابقة على الطلاب فقط، بل امتدت لتصل للمعلمين والآباء والأمهات وذلك حتى يتشارك الأطفال مع أولياء أمورهم ويتم خلق جو ممتع من المشاركة والتعاون.

منصة مدرستي التعليمية

عبر ماين كرافت المنصة التعليمية مدرستي استطاعت أن تثبت وجودها بين كافة المنصات التي تم إطلاقها بالمملكة العربية السعودية، وهذه المنصة لها دور كبير وفعال في العملية التعليمية الإلكترونية، حيث أنها قامت بدور المدرسة والمعلم والإدارة المدرسية وغيرها، حيث تقدم المنصة للطلاب وأولياء أمورهم العديد من الخدمات التعليمية التي يريدون الحصول عليها وذلك دون أن يخرجوا من للمنزل أو يبذلون أي جهد فقط يحتاجون إلى الإنترنت.

مراحل ومواعيد مسابقة مدرستي تبرمج

تم تقسيم مسابقة مدرستي تبرمج إلى العديد من المراحل، والتي هى كالتالي:

المرحلة الأولى تتم في التيرم الجاري، وذلك بداية من يوم الثامن من شهر شعبان ١٤٤٢ هجرية حتى يوم السادس والعشرين من شعبان.

رابط العودة للمدارس مدرستي هنا.

المرحلة الثانية تتم في التيرم المقبل الذي سيكون في عام ١٤٤٣، وسوف تكون تلك المرحلة من خلال الإصدار الخاص بنتين كرافت التعليمية.

تحديث اليوم الثامن من شهر ابريل الجاري لعام 2021 ميلادي.. فقد أصبحت عمليات البحث كبيرة للغاية من جانب الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية وتستمر عمليات تسجيل الطلاب للبرمجة لمدة ساعة يوميا والدخول إلى منصة مدرستي رابط العودة للمدارس والاوحه نحو لعبة ماين كرافت المبادرة المطروحة من وزارة التربية والتعليم السعودية.