شكاوي حساب المواطن للاعتراض على قيمة المبلغ أو الأهلية ومدة الاعتراض

يتم تقديم شكاوي حساب المواطن بعد مرور خمس أيام من إيداع مبلغ الاستحقاق، وتستمر مدة السماح لتقديم الشكاوي ثلاث أشهر بعد كل دورة، وهذه المدة يعتبرها البعض طويلة ولكنها تعد مناسبة بالنسبة للجهة المختصة التي تقوم بفحص الطلبات والشكاوى حتى يتم إرسال الدعم للمستحقين فقط، إذ يعد برنامج حساب المواطن السعودي أحد أفضل وأقوى برامج الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة لجميع المستحقين، بعد رفع الدعم عن المحروقات.

شكاوي حساب المواطن

هناك طريقتين لتقديم الشكاوى أحدهما خاصة بالاعتراض على المبلغ المستحق وأخرى خاصة بالأهلية وسنعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة تقديم هذه الشكاوى بالخطوات، حتى يتمكن المواطن السعودي من الحصول على مستحقاته المادية، وذلك حرصاً من الحكومة السعودية على ضمان العدالة الإجتماعية ووصول الدعم لجميع المستحقين.

يجب الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني ومن ثم الدخول على ” حسابي ” الخاص بك على الموقع من خلال إدخال كلمة المرور واسم المستخدم.

بعد الدخول على حسابك الخاص ستظهر قوائم وخيارات عديدة خاصة بالبرنامج قم بالضغط على أيقونة الشكوى خاصة بالاعتراض على مبلغ الاستحقاق.

بعد تقديم الاعتراض يتم فحصه خلال فترة السماح وفي حال قبول الاعتراض يتم تعويض بأثر رجعي.

الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

فتح حسابك الخاص على الموقع الرسمي.

توجد قائمة تسمى” قائمة دراسة الأهلية ” قم بالضغط عليها.

سيظهر لك أسباب رفض طلب الدعم من حساب المواطن ويمكنك تقديم شكوى من خلال الضغط على أيقونة ” تقديم الشكاوى “.

بعد الضغط على الأيقونة قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة ورفع المستندات ومن ثم قم بتأكيد تقديم طلب الشكوى، وستقوم الجهة المختصة ببحث الطلب.

شكاوى حساب المواطن الخاصة بمبلغ الاستحقاقشكاوى حساب المواطن الخاصة بالأهلية