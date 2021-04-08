سعر ومواصفات هاتف galaxy ultra 22 أبرز المميزات والعيوب

سعر ومواصفات هاتف galaxy ultra 22 الهاتف الذي يعد الأفضل في الفئة السعرية، حيث يتفوق الهاتف على العديد من الهواتف المنافسة، وقد تم الإعلان عن الهاتف في 11 فبراير 2020م، وتم تداوله في الأسواق بداية من 6 مارس 2020م، ويأتي الهاتف بوزن خفيف نسبيا بعض الشيء حيث يبلغ وزنه 222جرام.

مواصفات هاتف galaxy ultra 22

هاتف galaxy ultra 22 يأتي بمواصفات مميزة للغاية فجسن الهاتف مصنوع من الزجاج مع وجود إطار معدني لحماية الهاتف.

وبالنسبة للشاشة الخاصة بالهاتف فهي تأتي من نوع dynamic amoled 2x بدقة مرتفعة حيث تبلغ الدقة الخاصة بها 3200×1440 بكسل، مع وجود طبقة حماية ودعم خاصيتي 60hz، و 120hz.

كما يأتي الهاتف بذاكرة تخزين صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت، ومن الممكن أن يتم زيادة الذاكرة الصلبة الخاصة بالهاتف حتى 1 تيرا بايت عن طريق استخدام كارت ميموري.

ومعالج الهاتف من نوع exyons990 بتكنولوجيا 7 نانو، ويمتلك الهاتف كاميرا أمامية بدقة 40 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية عبارة عن كاميرا رباعية بارزة بعض الشيء عن جيم الهاتف.

فالكاميرا الأولي تأتي بدقة 108 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 0.3 ميجا بكسل.

وبطارية الهاتف تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم خاصة الشحن السريع.

سعر هاتف galaxy ultra 22

يأتي هاتف galaxy ultra 22 بسعر مرتفع بعض الشيء نظرا لأنه من الهواتف التي تدعم اتصال 5g، فيبلغ سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 3199 ريال سعودي، ويمكنك شرائه في مصر بداية من 18999 جنيها مصريا.

مميزات وعيوب هاتف galaxy ultra 22

هاتف galaxy ultra 22 يمتلك العديد من المميزات ومنها:-

تصوير الفيديوهات بدقة مرتفعة حيث يمكنك تصوير فيديوهات بدقة تصل إلى 8k، كما يمكن التقريب حتى 100مرة باستخدام كاميرا الزوم.

أداء المعالج مقبول، مع وجود شاشة بدقة مرتفعة.

شكل الكاميرات الخلفية يبدو كبيرا بعض الشيء مع وجود البروز في الظهر.

لا توجد بالهاتف لمبات خاصة بالإشعارات.

ومن عيوب الهاتف