جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت بيانات وزارة الصحة التونسية، بارتفاع حصيلة الإصابات بـ وباء "كوفيد 19" إلى 264 ألفا و994، كما بلغ إجمالى الوفيات 9 آلاف و87 حالة.
وأعلنت الهيئة الوطنية التونسية لمجابهة فيروس كورونا، تطبيق عدة إجراءات جديدة للفترة من يوم 9 إلى 30 إبريل الجارى، أبرزها دعوة محافظى مختلف الجهات فى تونس إلى إعلان حظر التجوال بدءًا من الـ 7 مساءً إلى الـ 5 صباحًا.
وأضافت أن الهيئة قررت على لسان الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، إلزامية الحجر الصحى بـ 5 أيام على جميع الوافدين على تونس مع وجود نتيجة تحليل PCR سلبية، ومنع كل التجمعات والتظاهرات وغلق الأسواق الأسبوعية.
وأعلنت الحكومة إلزامية غلق المناطق التى تصنف ذات انتشار خطير للفيروس والتشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية والإجراءات الوقائية واعتماد الصرامة التامة فى مراقبتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 1.951 إصابة جديدة بـ كورونا فى تونس .. وقرارات جديدة من الحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.