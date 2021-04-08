1.951 إصابة جديدة بـ كورونا فى تونس .. وقرارات جديدة من الحكومة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت بيانات وزارة الصحة التونسية، بارتفاع حصيلة الإصابات بـ وباء "كوفيد 19" إلى 264 ألفا و994، كما بلغ إجمالى الوفيات 9 آلاف و87 حالة.

وأعلنت الهيئة الوطنية التونسية لمجابهة فيروس كورونا، تطبيق عدة إجراءات جديدة للفترة من يوم 9 إلى 30 إبريل الجارى، أبرزها دعوة محافظى مختلف الجهات فى تونس إلى إعلان حظر التجوال بدءًا من الـ 7 مساءً إلى الـ 5 صباحًا.

وأضافت أن الهيئة قررت على لسان الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، إلزامية الحجر الصحى بـ 5 أيام على جميع الوافدين على تونس مع وجود نتيجة تحليل PCR سلبية، ومنع كل التجمعات والتظاهرات وغلق الأسواق الأسبوعية.

وأعلنت الحكومة إلزامية غلق المناطق التى تصنف ذات انتشار خطير للفيروس والتشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية والإجراءات الوقائية واعتماد الصرامة التامة فى مراقبتها.