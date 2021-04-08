التحالف العربى : اعتراض وتدمير مسيرة حوثية باتجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، الأربعاء، أنه نجح فى اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى الإرهابية باتجاه خميس مشيط بالمملكة.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أدان التحالف العربى فى بيان له، المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران، واصفًا إياها بأنها جرائم حرب. وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى".

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