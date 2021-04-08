طريقة تقديم خدمة معاش الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa في السعودية

تقديم خدمة معاش حيث قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة معاش الضمان الاجتماعي لتكون بمثابة مساعدة مالية شهرية للمواطنين السعوديين المطابقين للشروط الازمة لهذه الخدمة، وفيما يلي سوف نتعرف على شروط وطريقة التقديم لخدمة معاش الضمان الاجتماعي.

تقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي

من ليس لديه القدرة على العمل وبلغ سن الشيخوخة

المرأة التي ليس لديها عائل ،والمرأة المطلقة، والمهجورة، والمعلقة

الأيتام والأرامل مع أيتام، والأسرة الغير معولة، أسرة المدمن على المخدرات والغائب .

المعوقون الذين ليس لديهم إثبات جنسية وليهم بطاقات فقط

أن يكون المستفيد من مستحقي الزكاة والفئات المستهدفة

يجب أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة

يشترط أن يكون سعودي الجنسية ويستثني من هذه الخدمة، المرأة السعودية التي لها أولاد من رجل أجنبي، وأيضا المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي وله أبناء منها.

يمكن لجميع المواطنين السعوديين المستوفين لجميع الشروط الازمة، التقديم في خدمة المساعدات المقطوعة أو معاش الضمان الاجتماعي بكل سهوله فكل ما عليك هو إتباع ما يأتي :

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم تضغط على ذر تسجيل الدخول لحسابك على بوابة الوزارة. قم بكتابة رقم السر وقم الهوية ثم قم بالضغط على ذر تسجيل دخول. سوف تظهر لك قائمة بالبيانات ومحتويات البوابة قم بالضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية ثم تظهر لك كلمة طلب على طلب المعونة الاجتماعية قم بالضغط عليها. بعد ذلك اختار المكتب والفئة واضغط على ذر التالي. سوف يظهر لك خانة إدخال البيانات الخاصة بك أولاً ثم بأفراد الأسرة. عندما تظهر لك خانة أفراد الأسرة قم بإدخال رقم الهوية، وصلة القرابة، الحالة الاجتماعية، الحالة التعليمية، وتاريخ الميلاد . تظهر لك خانة بها كلمة إضافة قم بالضغط عليها وهكذا بنفس الخطوات حتى تكمل بقية أفراد الأسرة . بعد ذلك قم بإضافة الدخل الشهري وكتابة مصدر الدخل وإذا لم يوجد مصدر دخل اختر لا يوجد اضغط على ذر التالي ثم تظهر لك بيانات الحساب البنكي اضغط عليها واملأ البيانات المطلوبة. اضغط على ذر التالي ثم بالموافقة على إقرار التعهد. اضغط على التالي ثم على تقديم الطلب.

وبهذه الخطوات تكون قد أتممت عملية التقديم على راتب المعونة الوطنية في السعودية.