رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 في الأردن لشهر أبريل 2021 على صندوق المعونة الوطنية

الدعم التكميلي تكافل 3 حيث قامت الحكومة الأردنية بمساعدة الفقراء عن طريق التخفيض في أسعار السلع التموينية بعد حدوث أزمات في الدخل الشهري للمواطنين أثناء فيروس كورونا المستجد، وهذا ما يسمى بالدعم التكميلي في الأردن لشهر أبريل 2021 على صندوق المعونة الوطنية، وفيما يلي سوف نسرد تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع .

الدعم التكميلي تكافل 3

بعد حدوث جائحة فيرس كورنا تأثر الكثير من المواطنين مادياً، مما جعل الحكومة الأردنية تفكر في إيجاد حل لمساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق الدعم التكميلي تكافل ،3 ولكي تستطيع أن تستعلم عن ذلك يجب أن تتبع الخطوات التالية:

أول خطوة هي الدخول على الموقع الرسمي للمعونة الوطنية

بعد ذلك تضغط على ذر تسجيل دخول جديد

ومن ثم تظهر لك خانة تدخل فيها رقم الهوية الخاص بك

ثم تقوم بإدخال البيانات المطلوبة منك وتتأكد من صحتها

أخر خطوة تضغط على تسجيل الطلب

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن مواعيد الدعم التكافلي للمواطنين ومعرفة أسماء

Takaful.nafالمستفيدين من خلال رابط صندوق المعونة الوطنية أو عبر موقع

عن طريق إتباع الخطوات التالية :

بعد إتمام خطوة الدخول على رابط الاستعلام نضغط على خانة خدمات المواطنين

ثم بعد ذلك الضغط على خدمة الاستعلام عن عمال المياومة

ومن ثم تدخل رقم الهوية ثم تضغط على خانة استعلام

يتم إرسال رسالة نصية لجميع المواطنين الذين تم قبولهم في برنامج المعونة الوطنية تعلمهم بانة قد تم قبولهم كما تخبرهم أيضا بالخطوات والإجراءات التالية.

كما يتم إرسال رسالة نصية أيضا للمواطنين الذين تم استبعادهم وتخبرهم بسبب الرفض.

صرح رئيس صندوق المعونة الوطنية عن موعد صرف الدعم التكميلي للأسر المقبولة في برنامج تكافل 3، نهاية شهر 2 وبداية شهر مارس.

كما صرحت الحكومة الأردنية عن زيادة عدد الأسر المستحقة بعدد يصل إلى 35الف أسرة جديدة، لمساعدة عدد أكبر من المحتاجين .