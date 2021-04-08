تقديم طالب جديد وتسجيل مدارس الإمارات الحكومية والطلاب الغير إماراتيين 2021-2202

تقديم طالب جديد في هذه الأيام قامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالإعلان عن فتح باب التسجيل الالكتروني للطلبة المستجدين والمقيمين في دولة الإمارات، فأصبح رابط التقديم في مدارس الإمارات الحكومية من أبرز وأهم الروابط الرسمية والرئيسية لوزارة التربية والتعليم الإماراتية،

وزارة التربية والتعليم بالإمارات

تسجيلات الإمارات التعليمية

وأصبح المبحث للعديد من الطلاب الجدد حتى يتمكنوا من التسجيل في المؤسسات الحكومية، وذلك بدًأ من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، ويبدأ التسجيل من يوم الأحد الموافق 4/4/2021 إلى يوم الخميس الموافق 15/4/2021 وذلك وفقًا لعدة شروط يجب أن تتوافر أثناء التسجيل و سوف نقدمها لكم كالاتي:

أولا، يتم الانتقال إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الإماراتية.

ثم يتم عمل حساب لولي أمر الطالب من صفحة التسجيل.

ثم بعد ذلك الدخول على خدمة تسجيل طالب جديد.

ثم القيام بإملاء الطلب و كتابة بيانات الطالب اللازمة

التقديم لمرحلة رياض الأطفال يكون لمواطنين الدولة الإماراتيين، و أبناء المواطنات الإماراتية.

التقديم للصف الأول الابتدائي يكون لمواطنين الدولة، و أبناء المواطنات، ومواطنين مجلس التعاون الخليجي، وأبناء من يحمل جواز سفر إماراتي ساري، وأبناء جزر القمر، أبناء أصحاب المراسيم، وأبناء الأشخاص الدبلوماسيين.

أما بالنسبة للصف الثاني إلى الصف الثاني عشر يتم تسجيل الأشخاص الذين سبق ذكرهم، وزائد عليهم الطلب الغير مواطنين.

يجب أن يكون عمر الطالب المتقدم لمرحلة رياض الأطفال مطابق للعمر المعتمد بتاريخ 31 أغسطس لعام 2021 -2022.

أن يكون عمر الطالب المتقدم للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال هو4 سنوات.

أن يكون عمر الطالب المتقدم للصف الثاني لمرحله رياض الأطفال هو 5 سنوات.

يجب أن يكون عمر الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي من 6 سنوات وحتى 8 سنوات في 31 أغسطس لعام 2021 -2022.

يجب أن يكون الطالب من الطلبة المتميزة، ولا تقل مجموع درجاته عن 85%.

يجب أن يكون مستوى الطالب لا يقل عن A,B وذلك في ثلاث مواد دراسية، وهما: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والرياضيات.

النسبة التي يتم قبولها هي 20% فقط من الطلبة المقيمين بالمدارس الإماراتية الحكومية.

يتم القبول للطلاب تبعًا للتوزيع الجغرافي للمناطق السكنية.

ثم يجب أن يتم دفع الرسوم الدراسية للعام الواحد المقدرة ب 6000 درهم إماراتي.

كل هذا التسجيل يتم إلكترونيًا، ويرفق ملف الطالب من خلال النظام الإلكتروني.

طلب تقديم طالب جديد في مدارس الإمارات عبر الإنترنتالأشخاص الذين لهم حق في التسجيل بمدارس الإمارات الحكوميةالشروط اللازمة لتسجيل الطلاب المقيمين في مدارس الإمارات الحكومية