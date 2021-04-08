Edue Wave تشغيل نظام نور التعليمي برقم الهوية الوطنية لتسجيل رياض الأطفال ١٤٤٢

تشغيل نظام نور التعليمي برقم الهوية لتسجيل رياض الأطفال ١٤٤٢، حيث هناك عمليات بحث كبيرة أثناء هذه الفترة من قبل المواطنين السعوديين على الرابط الخاص بموقع نظام نور التعليمي، كما أنه من المصرح به سيتم العمل على إعلان النتائج الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة للفصل الدراسي الأول عليه فوراً عند ظهورها، ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام التعليمي من أكبر المنصات الإلكترونية للخدمات التعليمية، ولمعرفة المزيد حول نظام نور التعليمي وكيفية التسجيل من خلاله، وخطوات التسجيل والرابط الخاص بالموقع الرسمي للنظام عليكم بمتابعة مقالنا.

النظام التعليمي الجديد بالمملكة

كيفية التسجيل في رياض الأطفال من خلال نظام نور التعليمي ١٤٤٢

من الجدير بالذكر أنه قد تم فتح باب القبول من صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق ٧ابريل ٢٠٢١، لذلك هناك إقبال شديد من قبل أولياء الأمور ليتمكنوا من تسجيل الدخول عبر موقع نظام نور التعليمي وتتم عملية التقديم الخاصة بأبنائهم، وتسهيلاً على أولياء الأمور ومساعدتهم في القيام بعملية التسجيل بنجاح عبر الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي، إليكم أهم الخطوات والطرق التي تساعدك في إتمام عملية التقديم:

لكي تتم عملية تسجيل الدخول عبر نظام نور التعليمي بنجاح اضغط على الرابط الرسمي للموقع.

عليكم تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة المتعلقة بالاسم وكلمه المرور الخاصة بأولياء الأمور.

اضغط على ايقونة اختيار تسجيل الطالب جديد.

قم بإدخال وتسجيل رقم الهوية الخاص بك.

وأخيراً اختيار خانة تسجيل رياض الأطفال وذلك على نظام نور التعليمي.

عند إتباع كم لهذه الخطوات ستتمكنون بسهولة من تسجيل الدخول عبر نظام نور التعليمي بإدخال رقم الهوية، وستتم عملية التسجيل والتقديم لأبنائهم بنجاح.

الشهادة الخاصة بالتحصينات الأساسية للطفل وضرورة اكتمالها حتى دخوله في رياض الأطفال.

يخضع الطفل للكشف الطبي في المستشفى التابعة للمدرسة أو المركز الصحي الخاص بها أو الوحدة الصحية أيضاً.

تقديم أولياء الأمور صورة من سجل الأسرة مسجل به الأطفال.

وإذا لم يتمكن أولياء الأمور من الحصول على سجل الأسرة، فعليهم تقديم صورة شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

أما إذا لم يكن للطفل شهادة ميلاد فيتم تقديم من قبل ولي الأمر خطاب تسنين من المستشفى.

أيضاً تقديم أصل المستندات المطلوبة للتحقق من البيانات.

الشروط والمطلوب للتسجيل لرياض الأطفال عبر نظام نور التعليمي

وبذلك نكون قد أوضحنا لحضراتكم من خلال مقالنا أهم ما يشغل بالكم حول التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور التعليمي الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية.