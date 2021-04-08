قرض العمل الحر بلا فوائد بالتقسيط ب150 ألف ريال لدى بنك التسليف

منتج نفاذ قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين هو أفضل تمويل في عام 1442 هجرياً مقدم من بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة الذي يعرف الآن باسم بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية وحقق نجاح باهر في المرحلة الأولى عند التقديم وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية التقديم مرة أخرى في المرحلة الثانية للعاطل والموظف كما وفرت مراكز تدريب للرجال والنساء على العمل الحر لمساعدة الأيادي القادرة على العمل في السعودية ومنحت لهم قرض العمل الحر بكافة المزايا التي يطلبها جميع العملاء السعوديين حيث يمتاز بأنه تمويل بلا فوائد بالتقسيط حتى ستون شهر ومبلغ التمويل يصل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي كتمويل عيني من منتج نفاذ تمويل العمل الحر وأتاحت الحكومة السعودية الحصول عليه عن طريق رابط التقديم على قرض العمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية ويمنح عند تطبيق الشروط والاحكام اللازمة

شروط منح قرض العمل الحر بالسعودية لدى بنك التسليف

بنك التسليف والادخار يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية ويقدم في ذلك العام قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة لرفع مستوى المعيشة لهم وتوفير للجميع حياة كريمة ولكن لن يتم الموافقة على طلب منتج نفاذ للعمل الحر إلا بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل

يطلب منتج نفاذ للعمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية توفير وثيقة العمل الحر ويتم إحضارها من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

العمر المطلوب التقديم الإلكتروني فيه من 21 عام إلى 60 عام للحصول على قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية

يمنح تمويل العمل الحر للعاطل والموظف السعودي بشرط أن يكون حاصل على الهوية الوطنية سارية في السعودية

على كل موظف سعودي عند التقديم على طلب قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في حاله إذا كان الدخل الشهري يزيد عن أربعة عشر ألف ريال سعودي

أمتاز قرض العمل الحر بأنه يقلل من نسبة البطالة في السعودية لتحقيق رؤية الحكومة المستقبلية لعام 2030 ميلادي

يوفر بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين بدون فوائد أو بدون رسوم على التمويل

يصل الحد الأقصى للتمويل العيني مائة وخمسون ألف ريال سعودي بالتقسيط الميسر حتى ستون شهر عند الموافقة على طلب قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية

مزايا الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين لدى بنك التسليف