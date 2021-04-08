بأمر السيسي.. مصر تستعد للاحتفال المرتقب

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسئولين، ومسئولي الشركة المشرفة على تنظيم الاحتفالية.
وقال رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف ببدء الاستعداد لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وأن اجتماع اليوم يأتي لبحث سيناريوهات الاحتفالية المرتقبة، إيذانا ببدء العمل الحكومي رسميا من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا اختيار أفضل المواقع المناسبة لإقامة الاحتفالية.
وأشار مصطفى مدبولي، وفق ما نشر حساب مجلس الوزراء المصري، إلى أن الاحتفالية ستكون على أعلى مستوى، وسيتم من خلالها التعبير في رسالة واضحة عن "الجمهورية الجديدة"، التي أعلن عنها الرئيس.
وفي هذا السياق، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عددا من المواقع المقترحة لإقامة الاحتفالية، مثل ساحة الشعب، ومنطقة ساري العلم، وغيرهما من المناطق.
واستمع رئيس الوزراء من مسئولي الهيئة الهندسية إلى شرح بشأن موقف تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى اكتمال المباني بنسبة 100% وتم تسليم المقار، ويتم استكمال أعمال الواجهات، والأعمال الكهروميكانيكية، وتنسيق الموقع، حيث قارب الحي على الانتهاء.
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