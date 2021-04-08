كورونا فى أمريكا .. 61.258 إصابة جديدة و781 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لـ بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية، بلغت حصيلة الإصابات بـ وباء كوفيد 19 فى الولايات المتحدة 30 مليونًا و662 ألفًا و171 حالة، فيما وصل إجمالى الوفيات 555 ألفًا و231.

وفى سياق متصل، كشفت جامعة "جونز هوبكنز" أن ما يقرب من 44% من جميع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في الولايات المتحدة المبلَّغ عنها فى الأسبوع الماضى سُجِّلت فى 5 ولايات، هى: "نيويورك وميشيجان وفلوريدا وبنسلفانيا ونيوجيرسى".