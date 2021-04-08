كورونا يواصل ضرب المكسيك .. 5.499 إصابة جديدة و596 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، بارتفاع حصيلة الإصابات فى البلاد بوباء "كوفيد 19"، إلى مليونين و261 ألفًا و879 حالة، كما أودت الجائحة بحياة 205 آلاف و598 إلى الآن.
وكانت الوزارة أعلنت فى اليوم السابق عن تسجيل 603 وفيات، و4675 إصابة بالفيروس، وترجح الوزارة أن أرقام الإصابات الفعلية أعلى بكثير من أعداد الإصابات المسجلة.
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