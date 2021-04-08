اقوي عروض بنده وهايبر بنده اليوم استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم والتي يقبل فيه المواطنين لشراء كافة احتياجاتهم الخاصة بالشهر الكريم، حيث يقدم ماركة بنده تخفيضات كبيرة علي أسعار كافة المنتجات بداية من اللحوم نهاية بالأجهزة المنزلية، لذا نوضح إليكم العديد من هذه العروض والتخفيضات التي تسعدكم قبل مع بدء شهر رمضان الكريم.

حيث يعد بنده من المتاجر الكبيرة والتي تجاوز أعداد العاملين فيها 20 ألف موظف كما يتجاوز زوار ماركة بنده اكثر من 121 مليون عميل كل عام، كما يتزايد أعداد المقبلين علي متاجر بنده أيضا نظرا لتوافر العديد من الفروع والذي يتجاوز 200 فرع في اكثر من 44 مدينة.

نشرت الصفحة الرسمية لبنده السعودية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعض صور العروض التي تبدأ من 25 شعبان وحتي أول أيام شهر رمضان الكريم، من ابرز عروض المقدمة شملت أسعار اللحوم المفرومة من البقري البرازيلي والذي يصل سعر الكيلو إلى 21 ريال سعودي، وكذلك فيلية صدور الدجاج بوزن 900 جرام، والذي يصل فيها سعر الكيلو 33.95 ريال سعودي حيث كانت قبل العرض تباع بسعر 41.5 ريال سعودي، بالإضافة إلى سعر الجبن، حيث تجد تخفيضات الجبن جاءت علي جبنه حلوم استرا سعر الكيلو 33.95 ريال سعودي بدلا من سعر 48.95 ريال سعودي، وكذلك سعر كيلو جبنه فيتا غنم فالبريسو 48.95 ريال سعودي بدلا من 62.25 ريال، كما يمكنك الاطلاع علي عروض وتخفيضات بنده المتنوعة من خلال رابط بنده.



أسعار تخفيضات الجبن في عروض بندة

خليط زبدة غير مملحة بسعر 6.95 ريال بدلاً من 17.25 ريال.

جبنة حلوم أسترا بسعر 33.95 بدلاً 48.95 ريال سعودي.

جبنة فيتا غنم فالبريسو بسعر 48.95 ريال بدلاً من 62.25.

جبن قليلة الدسم هايلاند فريش بسعر 17.95 ريالاً سعودياً بدلاً من 22.75 ريال.

جبنه فيتا السعودية سعر الكيلو 10.95 بدلاً من 17.25 ريال.

سعر جبنه زينه 24.95 ريال سعودي بدلا من 32.95 ريال سعودي.

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جاءت اهم عروض بندة علي التالي:

المخبوزات، اللحوم، الأسماك، أجهزة المطبخ، الأجهزة الكهربائية، الشاشات، والخضروات الطازجة والمجمدة، المعلبات والكثير من اقوي عروض بندة وهايبر بنده اليوم لمدة 5 أيام تخفيضات كبيرة جدا.