نظام نور تفاصيل تسجيل الطلاب رياض الاطفال 1442

نظام نور يتزايد البحث ويكثر السؤال من الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية المقيدين بمختلف الصفوف والمراحل العالمية داخل الصفوف التعليمية عن طريقة التسجيل المنصة نور التعليمية وسوف نحاول في هذا الموضوع أن تبين ما هي منصة نور التعليمية والخدمات التي تقدمها فضلًا عن سبب الجزء إلى تلك المنصة وتدشينها وأخيرًا طريقة التسجيل خلالها.

منصة نور التعليمية وسبب وتدشينها

منصة نظام نور هي منصة تعليمية قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتدشينه وتأسيسها لتحل محل الفصول والمدرسة في تقدم الخدمات التعليمية الخاص بالمناهج الدراسية للعام الدراسي دون حاجة للخروج من المنزل أو الانتقال للمدرسة أو الإدارات التعليمية، وقامت بتدشينها الوزارة في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها للحد من تفشي وباء كورونا المستجد والتي منعت بها التجمعات والاختلاط بين الأفراد حرصًا منها على سلامة الطلاب والمعلمين الأمر الذي دفع الوزارة إلى تدشين تلك المنصة.

تسجيل الدخول إلى نظام نور

للاستماع والاستفادة لكافة الخدمات التعليمية المتعلقة لا تمام الطلاب للعملية التعليمية يمكنهم ذلك الكترونيًا عن طريق استخدام الإنترنت دون حاجة للخروج من المنزل أو التنقل، وما عليهم إلا التسجيل في نظام نور والذي يتم بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط المنصة من هنا.

تسجيل الدخول على نفس الرابط.

إدخال بيانات الطالب أو ولي الأمر التي يطلبها الموقع.

تأكد من ادخال البيانات بطريقة صحيحة.

أدخل رمز التحقق الذي تمام على الشاشة في الخانة المخصصة له.

اضغط على أيقونة التاني، ومنها سيتم فتح الموقع معك بسهولة.

اختر الخدمات التي تريد الاستعلام عنها.

والآن أصبح متاح على المنصة تسجيل الطلاب الجدد المرحلة رياض الطلاب حيث على أولياء الأمور سرعة التوحة التي المنصة والقيام بتسجيل قيد الطلاب الجدد بمرحلة رياض الأطفال